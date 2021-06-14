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Buna göre, endeks mayısta, bir önceki aya göre yüzde 0,43 düşerken geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,07, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,6 yükseliş kaydetti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,35 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 4,66, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 34,76 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15,04 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,36, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,48 artış olarak kayıtlara geçti.

Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 26,59 ile tahıllar (pirinç hariç),baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 23,68 ile koyun ve keçi canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.

Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 2,32 ile çeltik, yüzde 6,71 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 7,31 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak kaydedildi.

Aylık en fazla artış yüzde 2,92 ile tahıllar (pirinç hariç),baklagiller ve yağlı tohumlar alt grubunda gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 1,95 ile koyun ve keçi canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.

Aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,42 ile lifli bitkiler ve yüzde 0,52 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler olarak sıralandı. Buna karşılık, bir önceki aya göre azalışın olduğu alt gruplar yüzde 4,68 ile çeltik ve yüzde 1,5 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

Mayısta, endekste kapsanan 82 maddeden, 25 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 16 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 41 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.