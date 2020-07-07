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Ev ve işyerlerine sıcak yemek servisi hizmeti veren Meal Box ile temel insani yardım faaliyetleri yürüten Çorbada Tuzun Olsun Derneği, evsizlerin beslenme sorunu ile ilgili çözüm için iş birliği yaparak 'Askıda Yemek Var' projesini hayata geçirdiler.

Proje kapsamında; İstanbul'da yaşayan evsizlerin beslenme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla gıda dağıtımı yapılıyor. 10 günlük kısa zaman zarfında 500 öğüne yakın gıda dağıtımı gerçekleştiren Meal Box ve ÇOTUN'un ilk rotasının, Beyoğlu, Gümüşsuyu, Tophane, Beşiktaş, Maçka ve Yıldız bölgeleri olduğu açıklandı.

Meal Box CEO'su Murat Demirhan, "Zor günler geçiriyoruz ve hepimiz gücümüz yettiği kadar çabuk iyileşmek adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnanıyoruz ki, iyilik bulaşıcıdır ve bu yardımlar kısa sürede çığ gibi büyüyerek evsizlerin açlık sorununa çözüm olacaktır" dedi.

Çorbada Tuzun Olsun Derneği Başkanı Ahmet Türker de, "Pandemi ile evsiz sayısı daha çok arttı. Aynı zamanda pandemi, toplumda bir dayanışma yaratmamızın ihtiyaç ve önemini hepimize daha net gösterdi. Dayanışmanın ve bu farkındalığın artması, açlığı ve evsizlik riskini azaltmak adına çok önemli" ifadelerini kullandı.