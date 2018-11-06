Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Şener ailesinin Kocaeli'de bulunan evinde gerçekleşen ziyarette, Melih Mahmutoğlu ve Cenk Renda'nın yanı sıra, basketbol operasyonları direktörü Defne Patır ile medya sorumlusu İlker Üçer'in de yer aldığı belirtildi.

Anne Gülümser Şener, baba Rıfat Şener ve Koray'ın kardeşleriyle bir araya gelen Melih Mahmutoğlu ile Cenk Renda'nın, yaşadıkları üzüntüyü dile getirip, taziyelerini ilettikleri vurgulandı.

Öte yandan, aile fertlerine, sarı-lacivertli takımın tüm oyuncularının imzaladığı, Koray Şener yazılı 41 numaralı Fenerbahçe Basketbol Takımı forması takdim edildiği aktarıldı.

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