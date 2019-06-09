Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşyıa geldi. Fenerbahçe taraftarı, karşılaşma öncesinde Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi. Ataman'ın aleyhine küfürlü tezahüratların devam etmesi üzerine müsabaka öncesinde anons yapılarak Fenerbahçe taraftarı uyarıldı. Ergin Ataman bu duruma tepki gösterirken Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu maç sonrasında açıklama yaptı ve Ergin Ataman'a küfürlerle ilgili de konuştu.

Mücadeleyi yorumlayan milli basketbolcu “Sadece bir maçı kazandık. Avantalı durumdayız. Salı günü de aynı şekilde oynayacağız. Final-Four’daki mücadelemiz bize yakışan mücadele değildi. Bunun bilincinde sahaya çıktık ve galibiyet adlık. 2-0 yapmak için aynı coşkuyla sahada olacağız. Gerçek Fenerbahçe resmini gösterdik bu akşam" dedi.

Mahmutoğlu, Ataman’a yapılan tezahüratlar hakkında ise, “Biz basketbolcuyuz. Sahaya ne yansıması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Fenerbahçe taraftarının vardır bir bildikleri, herkese böyle davranmıyorlar. Bunu tasvip etmiyorum” açıklamasında bulundu.