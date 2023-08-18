Melissa Vargas tarih yazdı: Servis hızında rekor kırdı Melissa Vargas tarih yazmaya devam ediyor! FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak tarihinde ilki başaran ve ülkeler sıralamasında ilk basamağa oturan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldızı Vargas, İsveç karşısında servis hızıyla rekor kırdı

Milletler Ligi'nde şampiyon olarak ilki başaran A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyona'nda da çifte mutluluk için parkeye çıkarken Melissa Vargas da tarih yazdı.

İsveç ile karşılaşan ay-yıldızlılar ilk seti 1-0 önde tamamlarken Melissa Vargas da rekor kırdı.

Mücadelede 112 km hızlık bir servis kullanan milli voleybolcu Tijana Boskovic’e ait olan 111.4 km/h’lık rekorun yeni sahibi oldu.