Milyonların gözü burada! Memurların toplu sözleşme masasında bunlar da olacak

Sayıları 5 milyonu aşan memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 2020-2021 toplu sözleşme görüşmeleri bugün başlayacak. Uyuşmazlık halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması dahil, toplu sözleşme sürecinin ayın son gününe kadar tamamlanması gerekiyor. Görüşmeler, bayram tatili hariç hafta sonları da devam edecek.

Üç memur sendikası konfederasyonu, taleplerini geçen hafta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sundu. Görüşmelerde memur sendikalarını temsil edecek MEMUR-SEN, gelecek yıl için 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere enflasyonun üzerine yüzde 3 refah payı ve taban aylığa seyyanen 200 TL zamma ilave olarak birinci altı ayda yüzde 8, ikinci altı ayda yüzde 7 zam yapılmasını istedi. 2021 yılı için ise 1 Ocak’tan geçerli olarak enflasyonun üzerine yüzde 2 refah payı verilmesini ve buna ilave olarak altışar aylık dönemler halinde yüzde 6 oranında artırılmasını talep etti.

KAMU-SEN, taban aylığa seyyanen 600 TL artıştan sonra 2020 yılının birinci ve ikinci altı aylık dilimlerinde yüzde 10+10; 2021 yılında ise yüzde 8+8 artış yapılmasını ve yüzde 3 refah payı verilmesini istedi.

KESK ise 2020 yılı için yüzde 38, 2021 yılı için de 2020’de gerçekleşen enflasyonun üzerine 3 puan refah payı verilmesini talep etti.

Bir önceki toplu sözleşme uyarınca, 2018 yılında yüzde 4+3.5, 2019 yılında da yüzde 4+5 oranında maaş artışı yapıldı. Ayrıca, bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyonun, maaş artışını aşan kısmı enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtıldı.

Böylece, temmuz ayında yapılan artışla sözleşme dönemindeki toplam maaş artışı yüzde 34.81 oldu.

MASADA BUNLAR DA OLACAK

Toplu sözleşme masasında maaş artışlarının yanı sıra kamuda çalışan bazı kesimlerin talepleri de ele alınacak. Üç memur sendikası konfederasyonu 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesini istedi. Kamu kurumlarında, KİT’lerde, belediyelerde işçi statüsünde çalışan üniversite mezunları memur kadrosuna geçmek için uzun süredir seslerini duyurmaya çalışıyor. Bu çalışanların talepleri, sendikaların bakanlığa sunduğu dosyada yer buldu.

Sözleşmeli personelin mağduriyetinin sona erdirilmesi ve yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması da gündeme gelecek konular arasında yer alıyor.

Sözleşmeli öğretmenler başta olmak üzere kamuda sözleşme ile çalışanlar seslerini duyurabilmek için sosyal medyada yoğun bir kampanya yürütüyorlar.

Sekiz bakanlıkta üyeleri bulunan BÜRO MEMUR-SEN, sözleşmeli personel uygulamasının çalışma barışını giderek bozmakta olduğunu, aynı işi yapan, aynı sorumluluğu bulunan, aynı külfete katlanan memurların nimetten farklı yararlandığına dikkat çekerek taleplerini dile getirdi. BÜRO MEMUR-SEN ayrıca, 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesi ve yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasını istedi. Sendika, 3600 ek göstergenin öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle sınırlı kalmamasını, 8 bakanlık ve 51 kamu kurumunda görev yapan büro memurlarının da ek gösterge kapsamına alınmasını talep etti.