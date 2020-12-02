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Alman otomotiv üreticisi Daimler ve Çinli ticari araç üreticisi Beiqi Foton, Çin'de yeni bir ticari araç anlaşmasına imza attı. Ülkenin başkenti Pekin'de Mercedes-Benz logolu kamyonlar üretecek iki şirket, bu kapsamda 580 milyon dolarlık yatırım açıkladı.

İki şirketin ortak girişiminin CEO'su Kelley Platt, planlanan üretimin 2 yıl içinde başlayacağını bildirdi. Foton ve Daimler'in ortaklığı 2010 yılında başlamıştı. İki şirketin Çin'de yüzde 50-50 ortaklı şirketi, yaklaşık 10 yıldır Çin pazarına yönelik Foton logolu ticari araçlar üretiyor.

Foton'un Çinli ortağı Beijing Automotive Group (BAIC) de, Daimler'in büyük hissedarları arasında yer alıyor. 2019'da Daimler'in yüzde 5 oranında hissesini satın alan BAIC haricinde, bir diğer Çinli üretici Geely'nin de Daimler'de yüzde 9.7 oranında hissesi bulunuyor.

Öte yandan, Daimler'in de Çin'de başka ortaklıkları bulunuyor. Alman şirket son olarak Çinli batarya üreticisi Farasis'e 480 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştı.

Farasis, geçtiğimiz ay ise yerli otomobil geliştirme sürecini üstlenen Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile bir anlaşmaya imza atmıştı.

Bu anlaşma kapsamında, yerli otomobilin batarya modülü ile paketinin Türkiye’de üretileceği açıklanmıştı.