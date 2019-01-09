Mercedes-Benz'in kompakt coupe modeli CLA'nın ikinci nesli tanıtıldı. Bir önceki jenerasyonunda olduğu gibi yeni neslinde de A-serisi ile aynı platformu paylaşan otomobilin, iç mekanı ve motor seçenekleri de hatchback kardeşinden alınmış durumda. CLA'nın dış tasarımında ise özellikle arka stop gurubunda ağabeyi CLS'den izler görmek mümkün. Otomobile profilden baklıldığında, yerini aldığı versiyondaki tasarım çizgisinin korunduğu görülüyor.

Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2019'da tanıtılan yeni CLA, önceki versiyona göre 48 mm daha uzun, 53 mm daha geniş ve 2 mm daha alçak tasarlanmış durumda. Otomobil bu haliyle 4688 mm uzunluğa, 1830 mm genişliğe ve 1439 mm yüksekliğe sahip. Ölçülerdeki değişimin iç mekandaki ferahlı hissini artırdığı söylenebilir. Zira, bu tablo rakamlara bakınca da görülebiliyor.

İÇ MEKAN ÖLÇÜLERİ ARTIRILDI

Yeni CLA'nın ön koltuklarındaki baş mesafesi 17 mm, arka dirsek mesafesi değeri ise 44 mm artırılmış durumda. Arka koltuklarda oturan yolculara sunulan omuz mesafesinin de 22 mm iyileştirildiği belirtiliyor. Aracın zaten yeterli olan arka sıra diz mesafesinde de 1 mm'lik ilerleme kaydedildi.

Bağımsız çok kollu süspansiyona yer verilen araçta, 16 ve 19 inç arasında değişen boyutlarda jant seçenekleri sunuluyor. CES'te, 2 litre ve 224 beygir güç üreten motoru ve 7 ileri otomatik şanzımanı ile sahneye çıkan CLA 250'nin yanı sıra, CLA180, CLA 200, CLA 200d ve CLA 220d seçenekleri de satışa sunulacak.

Türkiye'de satılacak motor seçeneklerinin ise CLA 180 ve CLA 200d olması bekleniyor. Yıl içinde 300 beygirlik AMG CLA35 ve 400 beygir gücündeki AMG CLA45'in de tanıtılacağı açıklandı.

TANITIMI TEKNOLOJİ ŞOVUNDA YAPILDI

Yakın bir döneme kadar sadece otomobil fuarlarında tanıtılan yeni modeller, son birkaç yıldır ya dijital ortamda ya da teknoloji şovlarında tanıtılıyor. Son olarak CES'te tanıtılan Mercedes-Benz CLA da, söz konusu duruma güzel bir örnek teşkil ediyor.

Otomobillerin bağlanabilirlik özellikleri, otonom yazılımları ve bataryaları gibi teknolojileri dikkate alındığında bu durum yadırganmayabilir. Öyle ki, Mercedes'in ilk kez A-serisi'nde tanıttığı ve CLA'da yer alan MBUX multimedya sisteminin geliştirilmesinde start-up'lar ile birlikte çalıştığı biliniyor.

Fakat, otomobil ile teknoloji firmalarının yakınlaşmasının, yakın bir gelecekte otomobil fuarlarının sonunu getirmesi ihtimaller dahilinde bulunuyor. Bu durum ise, her geçen gün daha az markanın katılımı ile gerçekleşen 100 yıllık otomobil fuarlarında net bir şekilde görülebiliyor.

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