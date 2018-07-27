Temelleri 1668'de Almanya'nın Darmstadt kentinde atılan bilim ve teknoloji şirketi Merck, kuruluşunun 350'nci yılını kutluyor. Bu kapsamda firma aynı kentte ‘Curious 2018 Future Insight’ isimli bilimsel merak ve gelecek temalı bir konferans düzenledi.

3 gün süren konferansa 5'i Nobel Bilim Ödülü sahibi 35 bilim insanı katıldı. Alanında önde gelen bilim insanlarını ağırlayan firma 1 milyon euro'luk ödül programını da duyurdu.

35 YIL BOYUNCA VERİLECEK

Merck Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Stefan Oschmann tarafından konsferansta yapılan açıklamaya göre, Future Insight Prize isimli ödül 35 yıl boyunca bilimsel gelişmeye hizmet veren çalışmalara verilecek.

Future Insight Prize ödülleri sağlık, beslenme ve enerji alanlarında yapılan araştırmalara yönelik olacak. Sağlık alanında 2020 yılına kadar antibakteriyallere karşı direnci ortadan kaldıran araştırmalar, beslenme alanında 2021 yılına kadar hızla artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamaya yönelik araştırmalar ve enerji kategorisinde ise 2022 yılına kadar fotokatalitik sistemlerle ilgili çalışmalar ödüllendirilecek.

Ödülü kazanan çalışma insanlığın geleceğine hizmet eden inovatif çalışmalar arasından seçilecek.

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