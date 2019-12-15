Juventus, İtalya Serie A'nın 16. haftasında evinde Udinese ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lık skorla kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren goller, 9. ve 37. dakikalarda Cristiano Ronaldo ile 45. dakikada Leonardo Bonucci'den geldi. Udinese'nin tek sayısını 90+4. dakikada Pussetto kaydetti.

Milli oyuncumuz Merih Demiral, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kalarak bir kez daha harika bir performans sergilerken, Bonucci'nin attığı golde de kornerde asist yaparak Juve'de ilk skor katkısını vermiş oldu.

Sporx'te yer alan habere göre Merih Demiral'ın istatistikleri;

1 - Asist

6 - Top uzaklaştırma

2 - Engellenen şut

4- Top kapma

%95 - Pas isabet oranı

2/2 - Kazanılan ikili mücadele

5/6 - Kazanılan hava topu

Bu sonucun ardından 2 haftadır kazanamayan Juventus tekrar 3 puana geri döndü ve 39 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Udinese ise 15 puanda kaldı.

Serie A'nın 17. haftasında Juventus deplasmanda Sampdoria ile karılaşacak, Udinese ise evinde Cagliari'yi konuk edecek.