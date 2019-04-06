Sezon başında Süper Lig takımlarından Alanyaspor'a transfer olan Merih Demiral, gösterdiği performansla İtalya'nın yolunu tutmuştu. Sassuolo kadrosuna katılan Merih, Çizme macerasına da çok iyi başladı. 6 maçta forma giyen 21 yaşındaki oyuncu 2 gol atma başarısı gösterdi. Merih Demiral, başarısını Milli Takım formasıyla da taçlandırdı. Arnavutluk ve Moldova maçlarında formayı bırakmadı.

Merih'le ilgili Sassuolo'ya transfer olduğundan beri çıkan Juventus dedikoduları da ciddileşti. İtalyan basını, Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratic'in Merih'ten çok etkilendiğini yazdı. Habere göre; Juventus, Merih Demiral'ı transfer etmek için resmi görüşmelere başlayacak.