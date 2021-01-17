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Merkez Bankası altın rezervleri kasımda 20.9 ton düştü

İç talepteki artış TCMB ile bankalar arasındaki altın alışverişini artırdı. Bunun sonucunda TCMB'nin altın rezervinde kasım ayında 20.9 ton düşüş yaşandı. TCMB kasım ayında altın rezervi en çok düşen merkez bankası olurken, Ocak-Kasım 2020 döneminde ise 134.6 ton net alımla açık ara dünyanın altın rezervini en çok artıran merkez bankası oldu

Merkez Bankası altın rezervleri kasımda 20.9 ton düştü

Dünya Altın Konseyi (WGC) kasım ayına ilişkin resmi altın rezervleri verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz kasım ayında 20.9 tonla dünyada en çok altın rezervi en çok düşen merkez bankası oldu.

WGC konuyla ilgili değerlendirmesinde Türkiye'de iç talebin artması sebebiyle bankalarla TCMB arasındaki altın alışverişinin arttığını, bunun da rezervlerde düşüşe neden olduğunu belirtti. Moğolistan Merkez Bankası 2.4 tonla kasım ayında TCMB'nin ardından altın rezervi en çok düşen merkez bankası oldu.

Buna karşılık Özbekistan 8.4 tonla altın rezervini en çok artıran ülke olurken, bu ülkeyi 3.1 tonla Katar, 2.8 tonla Hindistan ve 1.7 tonluk alımla Kazakistan takip etti. Dünya genelinde kasım ayında altın rezervlerinde 6.5 tonluk düşüş yaşandı.

İLK 11 AYDA ALIMLARDA AÇIK ARA LİDER

Kasım ayındaki satışa rağmen TCMB, 2020'nin ilk 11 ayında altın rezervlerini 134.6 altın ton artırdı. 11 ayın 9'unda net artış yaşandı. İlk 11 ayda böylece açık ara dünyanın altın rezervlerini en çok artıran merkez bankası oldu. Ocak-Kasım 2020 döneminde Türkiye'nin ardından resmi altın rezervlerini en çok artıran ülkeler 38 tonla Hindistan, 27.4 tonla Rusya, 23.9 tonla Birleşik Arap Emirlikleri, 14.5 tonla Katar ve 6.8 tonla Arjantin oldu.

Bu gelişmelerle beraber Türkiye 547 tonla kasım itibarıyla dünyada en çok resmi altın rezervi bulunan 11. ülke oldu.

DÜNYADA EN ÇOK RESMİ ALTIN REZERVİ BULUNAN ÜLKELER:

SıraÜlkeAltın rezervi (ton)
1ABD8,134
2Almanya3,362
3İtalya2,452
4Fransa2,436
5Rusya2,299
6Çin1,948
7İsviçre1,040
8Japonya765.2
9Hindistan672.9
10Hollanda612.5
11Türkiye547
12Tayvan423.6
13Kazakistan386.3
14Portekiz382.6
15Özbekistan324.1
16Suudi Arabistan323.1
17Birleşik Krallık310.3
18Lübnan286.8
19İspanya281.6
20Avusturya280

ABD 8.134 tonla dünyadaki en büyük resmi altın rezervine sahip. ABD'yi 3.362 tonla Almanya ve 2452 tonla İtalya takip ediyor.

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