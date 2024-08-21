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        Haberler Bilgi Gündem Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosunda ne olur, Merkür retrosu yılda kaç kez olur?

        Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosunda ne olur?

        Astrolojiye göre, iletişimde ve teknik konularda sorunlara neden olabilen, geçmiş olayların yeniden gündeme geldiği Merkür retrosu devam ediyor. Her retro zamanında 12 burcun farklı şekillerde etki aldığına inanılıyor. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitiyor ve retro sürecinde neler yaşanabilir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 15:11 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:11
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        Yılda üç kez gerçekleşen Merkür retrosunun, ikincisi yaşanıyor. Astrolojiye göre bu dönemde, iletişim, teknoloji, seyahat ve ticaret gibi alanlarda aksaklıkların, yanlış anlaşılmaların ve gecikmelerin artabileceğine inanılır. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitiyor ve retro zamanında neler olabilir? İşte, detaylar...

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        MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

        Astrolojide Merkür retrosu, iletişim, teknoloji, seyahat ve planlama gibi konularda aksaklıklar ve zorluklarla ilişkilendirilir. Bu dönemde yeni projelere başlamaktan kaçınılması, iletişimde daha dikkatli olunması gerektiğine inanılır. Bu sene ikinci kez gerçekleşen Merkür retrosu 4 Ağustos'ta başladı ve 29 Ağustos'ta bitiyor.

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        MERKÜR RETROSUNDA NELER OLABİLİR?

        Astrolog İnci Gücen, HT Hayat'ta Merkür retrosunu kaleme aldı. Gücen, retro zamanı olabilecek durumları şöyle sıralıyor;

        - 4- 15 Ağustos arası Merkür Retrosu Başak Burcunda, 15 Ağustos sonrası Aslan burcunda gerileyecek.

        - İletişim, haberleşme, seyahat, alım satım alanlarında yavaşlamalar olabilir.

        - Alınan kararlar ertelenebilir, değişebilir.

        - Herkese gereken değeri vermeyi öğrenebiliriz.

        - Mükemmeliyetçi olarak kendimize yüklendiğimiz konuları fark edebiliriz.

        - Kendimizi suçlayarak, eleştirerek, onay almaya çalışarak değersizleştirdiğimiz yerleri görebiliriz.

        - Yararlı- yararsız olanı ayrıştırabiliriz.

        - Eleştirel ve yargılayıcı tutumların karmasını ödeyebiliriz.

        - Düşüncelerimiz, fiziksel sağlığımızı etkileyebilir.

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        - Üretken olmaz ve zihnimizi dinlendirmezsek şüpheci, takıntılı ve anksiyetik olabiliriz.

        - Yanlış teşhisler, ilaç sorunları, alerjiler, bağırsak problemleri tetiklenebilir.

        - Teknik sorunlar, küçük ev aletlerinde ve araçlarda problemler, siber saldırılar, hırsızlık, dolandırıcılıklar artabilir.

        - Gizli saklı gerçekler, skandallar, ifşalar ortaya çıkabilir.

        - Hayvan hakları yasası yeniden düzenlenebilir.

        - Fikir hırsızları ortaya çıkabilir.

        - Eski ilişkiler konuşarak düzelebilir.

        - Ego yaptığımız konularda esneyerek yapıcı olmayı öğrenebiliriz.

        - Kibirli konuşmaların karması önümüze gelebilir.

        - Güç oyunlarına maruz kalabiliriz.

        İNCİ GÜCEN'İN MERKÜR RETROSU YAZISININ TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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