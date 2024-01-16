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        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi; 9 ölü, 30 yaralı (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 10:29 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:30
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        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi; 9 ölü, 30 yaralı (4)
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        6KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

        Mersin'in Aydıncık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Dilmenler Mardin firmasına ait 47 AN 747 plakalı yolcu otobüsünün bariyeri aşarak karşı şeride geçip şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 9 kişiden 6'sının kimliği tespit edildi. Bu kişilerin şoför Hüseyin Tayşun (43), yolcular Ahmet Bukaç (41), Huzan Sunnez (22), Muhammed Akbaba (20), Mehmet Emin Anaeli (28), Şeyhmus Öget (37) olduğu açıklandı. 2'si çocuk 1'i kadın, 3 kişinin ise kimlik tespit çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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