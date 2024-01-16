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        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi 9 ölü, 30 yaralı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 09:00 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:00
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        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi 9 ölü, 30 yaralı (3)
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        KAZAANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Viraja giren otobüsün yağış nedeniyle kayıp devrildiği yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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