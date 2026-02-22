Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Mersin'de özel gereksinimli çocuklar yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

        Mersin'deki Gelincik Tepesi'nde özel gereksinimli çocuklara yönelik yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesi ve Toros Havacılık Kulübü işbirliğinde organize edilen etkinlik, Yenişehir ilçesi Emir Mahallesi'ndeki Gelincik Tepesi'nde gerçekleştirildi.

        Etkinliğe katılan özel gereksinimli çocuklar, yamaç paraşütü pilotlarının desteğiyle tandem (iki kişilik) uçuş yaptı.

        Toros Dağları'nın ve Akdeniz'in manzarasını inceleyen çocuklar, gökyüzünde kaldıkları süre boyunca heyecan dolu dakikalar yaşadı.

        - "Onlar için eşsiz bir deneyimdi"

        Toros Havacılık Kulübü Başkanı Halil Üstün, AA muhabirine, etkinliğe 30 özel gereksinimli çocuğun katıldığını söyledi.

        Çocukları gökyüzüyle buluşturmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Üstün, "Festival tadında bir gün geçirdik. Çocuklarımız engellerini yerde bırakıp gökyüzüne kanatlandılar. Çocuklar çok heyecanlıydı, onlar için eşsiz bir deneyimdi." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

