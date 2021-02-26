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MERSİN
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Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart şubat ayı tutarlarını hesaplara yatırdı
26 Şubat 2021 Cuma, 15:59 İHA

Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart şubat ayı tutarlarını hesaplara yatırdı
Tarsus'ta yangında 2 kardeş hayatını kaybetti/ Ek fotoğraf
26 Şubat 2021 Cuma, 16:00 DHA

Tarsus'ta yangında 2 kardeş hayatını kaybetti/ Ek fotoğraf
Kanser hastası Berkay'ın polis olma hayali gerçek oldu Mersinli kanser hastası minik Berkay, polis olma hayaline kavuştu. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a, en büyük hayalinin polis üniforması giyerek polis arabasına binmek olduğunu söyleyen Berkay’ın hayali gerçekleşirken, ilçede asayiş turuna bile çıktı
26 Şubat 2021 Cuma, 16:00 İHA

Kanser hastası Berkay'ın polis olma hayali gerçek oldu Mersinli kanser hastası minik Berkay, polis olma hayaline kavuştu. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a, en büyük hayalinin polis üniforması giyerek polis arabasına binmek olduğunu söyleyen Berkay’ın hayali gerçekleşirken, ilçede asayiş turuna bile çıktı
Anne üzüntüden bayıldı, baba "evlatlarım" diye ağladı Mersin’de 2 küçük kardeş, evlerinde çıkan yangında feci şekilde yanarak hayatlarını kaybetti Küçük Ahmet Can ve Mehmet'in doğum günü etkinliğinde çekilen görüntüleri de ortaya çıktı
26 Şubat 2021 Cuma, 16:00 İHA

Anne üzüntüden bayıldı, baba "evlatlarım" diye ağladı Mersin’de 2 küçük kardeş, evlerinde çıkan yangında feci şekilde yanarak hayatlarını kaybetti Küçük Ahmet Can ve Mehmet'in doğum günü etkinliğinde çekilen görüntüleri de ortaya çıktı
Tarsus'ta yangında 2 kardeş hayatını kaybetti/ Ek fotoğraflar
26 Şubat 2021 Cuma, 15:00 DHA

Tarsus'ta yangında 2 kardeş hayatını kaybetti/ Ek fotoğraflar
Tarsus'ta, yangında 2 kardeş hayatını kaybetti
26 Şubat 2021 Cuma, 16:00 DHA

Tarsus'ta, yangında 2 kardeş hayatını kaybetti
48 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Mersin'de yakalandı
26 Şubat 2021 Cuma, 16:00 DHA

48 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Mersin'de yakalandı
Tarsus'ta 2 kardeş yanarak öldü
26 Şubat 2021 Cuma, 15:00 İHA

Tarsus'ta 2 kardeş yanarak öldü
Akdeniz Belediyesi, sokak hayvanları için yuva yapıyor
26 Şubat 2021 Cuma, 15:00 İHA

Akdeniz Belediyesi, sokak hayvanları için yuva yapıyor
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Namaz Vakitleri MERSİN Namaz Vakitleri
Akdeniz Belediyesi personeline ‘Doğrudan Temin ve İhale Kanunu’ eğitimi verildi
26 Şubat 2021 Cuma, 14:00 İHA

Akdeniz Belediyesi personeline ‘Doğrudan Temin ve İhale Kanunu’ eğitimi verildi
48 yıl hapis cezası ile aranan cinayet zanlısı Mersin'de yakalandı Van'da 2011 yılında meydana gelen bir cinayet olayından aranan ve hakkında kesinleşmiş 48 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı, Mersin'de saklandığı evde yakalandı
26 Şubat 2021 Cuma, 14:00 İHA

48 yıl hapis cezası ile aranan cinayet zanlısı Mersin'de yakalandı Van'da 2011 yılında meydana gelen bir cinayet olayından aranan ve hakkında kesinleşmiş 48 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı, Mersin'de saklandığı evde yakalandı
Mersin’in ihracatı ocak ayında yüzde 6,6 düştü
26 Şubat 2021 Cuma, 14:00 İHA

Mersin’in ihracatı ocak ayında yüzde 6,6 düştü
Çukurova Basketbol'da hedef Hatay Belediyespor
26 Şubat 2021 Cuma, 14:00 DHA

Çukurova Basketbol'da hedef Hatay Belediyespor
Erdemli Çamlığı yaza hazırlanıyor
26 Şubat 2021 Cuma, 13:00 İHA

Erdemli Çamlığı yaza hazırlanıyor
Vali Su, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesini gezdi
26 Şubat 2021 Cuma, 13:00 İHA

Vali Su, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesini gezdi
Başkan Tarhan: “Yağmur suyu depolama sistemi uygulamalarına tam destek vereceğiz”
26 Şubat 2021 Cuma, 13:00 İHA

Başkan Tarhan: “Yağmur suyu depolama sistemi uygulamalarına tam destek vereceğiz”
Asansör kartı hırsızları tutuklandı
26 Şubat 2021 Cuma, 12:00 İHA

Asansör kartı hırsızları tutuklandı
Mersin'de yangın mağduru ailenin evi yenilendi
26 Şubat 2021 Cuma, 12:00 İHA

Mersin'de yangın mağduru ailenin evi yenilendi
Mersin polisi çocukları sevindirdi
26 Şubat 2021 Cuma, 12:00 İHA

Mersin polisi çocukları sevindirdi
Tarihi Muhakemat Binası restore edilerek Mersin’e kazandırıldı Başkan Gültak, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Belediyesinin ortak çalışmaları sonucu yenilenen tarihi binayı sanatçıların hizmetine de sunacaklarını söyledi
26 Şubat 2021 Cuma, 12:00 İHA

Tarihi Muhakemat Binası restore edilerek Mersin’e kazandırıldı Başkan Gültak, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Belediyesinin ortak çalışmaları sonucu yenilenen tarihi binayı sanatçıların hizmetine de sunacaklarını söyledi
Yenişehir Belediyesi ücretsiz Rusça dil eğitimi verecek
26 Şubat 2021 Cuma, 11:00 İHA

Yenişehir Belediyesi ücretsiz Rusça dil eğitimi verecek
Başkan Seçer, Silifke’de incelemelerde bulundu, esnafla buluştu
26 Şubat 2021 Cuma, 11:00 İHA

Başkan Seçer, Silifke’de incelemelerde bulundu, esnafla buluştu
Büyükşehir Belediyesi, mahallelerde süt dağıtımına devam ediyor
26 Şubat 2021 Cuma, 11:00 İHA

Büyükşehir Belediyesi, mahallelerde süt dağıtımına devam ediyor
Tarsus Belediyesinden bir günde 6 açılış
26 Şubat 2021 Cuma, 11:00 İHA

Tarsus Belediyesinden bir günde 6 açılış
Hobi olarak başladı, şimdi yurt dışından bile sipariş alıyor Mersin’de yaşayan 2 çocuk annesi İrem Yiğit, yurt dışında trend olan ve Türkiye’de de insanların hobileri arasında girmeye başlayan punch nakışı yaparak, hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de geçimini sağlıyor Kendisinin de hobi olarak başladığı, hiçbir eğitim almadan videolar izleyerek, deneme yoluyla eserler ortaya çıkan Yiğit, şimdi yurt dışından bile sipariş alıyor 9 yaşındaki kızı ve babası da punch nakışı yapan Yiğit, özellikle hazır taslarlar yerine kendi hayal gücünü kullanarak eserler ortaya çıkarıyor
26 Şubat 2021 Cuma, 11:00 İHA

Hobi olarak başladı, şimdi yurt dışından bile sipariş alıyor Mersin’de yaşayan 2 çocuk annesi İrem Yiğit, yurt dışında trend olan ve Türkiye’de de insanların hobileri arasında girmeye başlayan punch nakışı yaparak, hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de geçimini sağlıyor Kendisinin de hobi olarak başladığı, hiçbir eğitim almadan videolar izleyerek, deneme yoluyla eserler ortaya çıkan Yiğit, şimdi yurt dışından bile sipariş alıyor 9 yaşındaki kızı ve babası da punch nakışı yapan Yiğit, özellikle hazır taslarlar yerine kendi hayal gücünü kullanarak eserler ortaya çıkarıyor
Hayvanlarda kısırlaştırmanın önemi masaya yatırıldı Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli Veteriner Hekim Mustafa Ersen Bebek, kısırlaştırma ile hayvanlarda bazı hastalıkların önüne geçilebildiğini söyledi
26 Şubat 2021 Cuma, 11:00 İHA

Hayvanlarda kısırlaştırmanın önemi masaya yatırıldı Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli Veteriner Hekim Mustafa Ersen Bebek, kısırlaştırma ile hayvanlarda bazı hastalıkların önüne geçilebildiğini söyledi
'Uçan tabut' kuşlara ev oldu
26 Şubat 2021 Cuma, 10:00 DHA

'Uçan tabut' kuşlara ev oldu
Yaşlı adamı öldürüp kuyuya atanlar tutuklandı
25 Şubat 2021 Perşembe, 18:00 İHA

Yaşlı adamı öldürüp kuyuya atanlar tutuklandı
Yaşlı adamı öldürüp kuyuya atan şüpheliler, adliyeye sevk edildi (2)
25 Şubat 2021 Perşembe, 18:00 DHA

Yaşlı adamı öldürüp kuyuya atan şüpheliler, adliyeye sevk edildi (2)
(Yeniden) Mersin’de evlenmeler de boşanmalar da azaldı
25 Şubat 2021 Perşembe, 17:00 İHA

(Yeniden) Mersin’de evlenmeler de boşanmalar da azaldı
Başkan Yılmaz, Orhun Yazıtlarının minyatürünü hazırlattı
25 Şubat 2021 Perşembe, 17:00 İHA

Başkan Yılmaz, Orhun Yazıtlarının minyatürünü hazırlattı
MIP, Mersin Limanı Genişleme Projesi ile ilgili iddiaları yalanladı "Projenin Atatürk Parkı ile herhangi bir bağlantısı yok" "Mersin Limanı, Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük ticaret kapısıdır" "Projenin tamamlanmasıyla iki mega gemiye aynı anda hizmet verilebilecek"
25 Şubat 2021 Perşembe, 16:00 İHA

MIP, Mersin Limanı Genişleme Projesi ile ilgili iddiaları yalanladı "Projenin Atatürk Parkı ile herhangi bir bağlantısı yok" "Mersin Limanı, Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük ticaret kapısıdır" "Projenin tamamlanmasıyla iki mega gemiye aynı anda hizmet verilebilecek"
Sahte bahis kuponu ile dolandırıcılık yapan 9 şüpheli gözaltına alındı
25 Şubat 2021 Perşembe, 17:00 DHA

Sahte bahis kuponu ile dolandırıcılık yapan 9 şüpheli gözaltına alındı