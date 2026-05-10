Cemre Vakfınca Mersin'de düzenlenen üçüncü "Cemre Kamp" sona erdi

Mersin'in Silifke ilçesinde Cemre Vakfı tarafından üçüncüsü düzenlenen "Cemre Kamp" tamamlandı.



Türkiye'nin farklı illerinden 90 kişinin katılımıyla Akkum Gençlik Kampı'nda organize edilen programın son gününde, öğrenciler kamp alanının doğal güzellikleri arasında vakit geçirdi.



Sosyal etkinliklerin yapıldığı kampta, eğitici ve eğlendirici oyunlar oynandı.



- Katılımcılardan kampa övgü



Kampa katılanlardan Yasin Arkan, AA muhabirine, Cemre Vakfının, iklim ve afet konularında faaliyet gösteren kıymetli sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.



Çeşitli kentlerden gelen çok sayıda kişiyle kampta keyifli vakit geçirdiklerini dile getiren Arkan, şöyle konuştu:



"Kampta iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, COP31 süreci başta olmak üzere özellikle iklim krizine etki eden alanlarla ilgili çalışmalarda bulunduk. Aynı zamanda keyifli etkinliklerle kendimizi geliştirme fırsatı yakaladık. Cemre Vakfımız, bu anlamda bizleri geleceğe, 2053 vizyonuna hazırlamak anlamında ciddi katkıda bulunuyor."



Nubahar Bakır da kampın çok faydalı geçtiğini vurgulayarak, "İlkyardım, COP31 ile alakalı süreçler ve tarımla, orman yangınlarıyla alakalı eğitimler aldık. Aşırı verimli olduğu için hepimiz çok mutluyuz. Türkiye'nin her bir ilinden arkadaşlarımızla çok mutlu şekilde kamptan ayrılıyoruz. Bu platformda bizi buluşturduğu için Cemre Vakfına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Bayram Ünal Ceynaklı da dolu dolu bir kamp programıyla verimli eğitimler aldıklarını kaydetti.

