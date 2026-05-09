Gülnar Belediyesinden Anneler Günü etkinliği
Gülnar Belediyesince Anneler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Giriş: 09.05.2026 - 11:21
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, tüm annelerin gününü kutladı.
Sadece sosyal belediyecilik değil, ekonomik ve yapısal anlamda da önemli işler yaptıklarını belirten Önge, Gülnar halkına hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.
Pasta kesilen etkinlikte, kadınlar müzik eşliğinde eğlendi.
