Silifke'de "Yaşayan Matematik ve Oyun Sergisi" açıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde "Yaşayan Matematik ve Oyun Sergisi" açıldı. Silifke Fen Lisesi'nde düzenlenen serginin açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Eroğlu, açılışta, teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürüldüğü çalışmalarla, matematiğin günlük yaşamla olan bağının ortaya konulduğunu, zeka oyunlarıyla stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

