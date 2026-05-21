        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 317 bin 285 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 317 bin 285 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 22:32 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ilçesinde bir hafif ticari araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 317 bin 285 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan şüpheli Y.K'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        CANLI | HT Spor'un konuğu Galatasaray Başkanı Özbek
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Rusya ile Belarus'tan ortak nükleer tatbikat
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        "Zenginleştirilmiş uranyumu biz alacağız"
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Kadir İnanır entübe edildi
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
