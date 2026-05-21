        Erdemli ile Romanya'nın Braila kenti "kardeş şehir" oldu

        Erdemli ile Romanya'nın Braila kenti "kardeş şehir" oldu

        Mersin'in Erdemli ilçesi ile Romanya'nın Braila kenti arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Erdemli Belediyesinin açıklamasına göre, Erdemli ile Braila'nın "kardeş şehir" olmasına ilişkin yapılan protokolün imza töreni belediye binasında gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Mustafa Kara ile Braila Belediye Başkanı Viorel Marian Dragomir, protokole imza attı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kara, protokol kapsamında çevre, sürdürülebilirlik, kültür, turizm, eğitim ve yerel yönetim alanlarında ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Dragomir de iki şehrin kardeş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

