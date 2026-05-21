Erdemli ile Romanya'nın Braila kenti "kardeş şehir" oldu
Mersin'in Erdemli ilçesi ile Romanya'nın Braila kenti arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.
Erdemli Belediyesinin açıklamasına göre, Erdemli ile Braila'nın "kardeş şehir" olmasına ilişkin yapılan protokolün imza töreni belediye binasında gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Mustafa Kara ile Braila Belediye Başkanı Viorel Marian Dragomir, protokole imza attı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kara, protokol kapsamında çevre, sürdürülebilirlik, kültür, turizm, eğitim ve yerel yönetim alanlarında ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Dragomir de iki şehrin kardeş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
