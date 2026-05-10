        Mersin'de "Carmina Burana" sahne kantatı sanatseverlerle buluştu

        Mersin'de "Carmina Burana" sahne kantatı sanatseverlerle buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında "Carmina Burana" sahne kantatı sanatseverlerle buluşturuldu.

        Giriş: 10.05.2026 - 00:54 Güncelleme:
        Mersin Devlet Opera ve Balesince (MDOB) festival kapsamında Mersin Kültür Merkezi'nde beğeniye sunulan sahne kantatına sanatseverler ilgi gösterdi.


        Sunay Muradov yönetiminde MDOB orkestrası ve korosunun sahne aldığı konserde, sanatçıların performansına MDOB Çocuk Korosu da eşlik etti.

        Konserde soprano Ecem Arıcasoy Yazoğlu, tenor Devrim Demirel ve bariton Faik Mansuroğlu yer alırken, konzertmeister olarak ise Marina Kvlivdze görev yaptı.

        Müzikal anlatımla öne çıkan "Carmina Burana" sahne kantatı sanatseverlerden beğeni aldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

