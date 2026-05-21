        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de kayıp olarak aranan genç ormanda ölü bulundu

        Mersin'de kayıp olarak aranan genç ormanda ölü bulundu

        Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan gencin ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

        Giriş: 21.05.2026 - 00:08 Güncelleme:
        Oğlu Velican Temel'den 3 gün boyunca haber alamayan Emine Temel, 19 Mayıs'ta polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

        Ekipler, 19 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlattı.

        Arama çalışmalarında Bahçederesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda inceleme yapan ekipler, Temel'in cansız bedenine ulaştı.

        Gencin cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Temel'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

