Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de sağanağın etkisiyle balçık biriken Millet Bahçesi sahili temizliyor

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde sağanağın etkisiyle balçıkla kaplanan Millet Bahçesi sahilinde temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Mersin'de sağanağın etkisiyle balçık biriken Millet Bahçesi sahili temizliyor

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde sağanağın etkisiyle balçıkla kaplanan Millet Bahçesi sahilinde temizlik çalışması başlatıldı.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede geçen hafta etkili olan sağanak nedeniyle sahil şeridine sürüklenen odun parçaları ve çeşitli atıkları topladı.

        İş makineleri desteğiyle balçıktan arındırılacak sahildeki çalışmanın 5 günde tamamlanması planlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, sağanak nedeniyle sürüklenen atıkların sahilde kirliliğe yol açtığını belirtti.

        Şener, önceliklerinin halk sağlığı ve çevre güvenliği olduğunu, ekiplerin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!
        Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Alacak meselesi can aldı
        Alacak meselesi can aldı
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?

        Benzer Haberler

        Mersin'de kayısı ağaçları çiçeklendi
        Mersin'de kayısı ağaçları çiçeklendi
        Mersin'de özel gereksinimli çocuklar yamaç paraşütü heyecanı yaşadı
        Mersin'de özel gereksinimli çocuklar yamaç paraşütü heyecanı yaşadı
        Başkan Seçer: "Birlik içinde olmaya devam edeceğiz"
        Başkan Seçer: "Birlik içinde olmaya devam edeceğiz"
        Seyhan Nehri taştı, Tarsus'ta tarım arazileri sular altında kaldı Taşkın ne...
        Seyhan Nehri taştı, Tarsus'ta tarım arazileri sular altında kaldı Taşkın ne...
        Mersin sahillerinde selin denize taşıdığı balçıklar temizleniyor
        Mersin sahillerinde selin denize taşıdığı balçıklar temizleniyor
        Anamur Koordinasyon Merkezi ile hizmetler tek çatı altında
        Anamur Koordinasyon Merkezi ile hizmetler tek çatı altında