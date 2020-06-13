Süper Lig'de 87 gün süren koronavirüs salgını arasının ardından ilk maçında Alanyaspor'u 2-0 yenen Başakşehir'de Mert Günok mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

Tecrübe vurgusu yapan deneyimli file bekçisi "Hem tecrübeli hem disiplinli bir takımız. Bugün de hazır olduğumuzu gösterdik, bugün sahada diri bir takım vardı" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlukla ilgili de konuşan Mert, "Takım olarak kurulduğumuzdan bu yana hep şampiyonluk yarışının içerisinde yer aldık, artık zamanının geldiğini düşünüyoruz. Bu sezon şampiyon olmayı çok istiyoruz, inşallah şampiyon olacağız" dedi.