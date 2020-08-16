Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın transferini resmen duyurmaya hazırlanırken iki taraf arasında yapılan görüşmelerdeki forma numarası detayına Habertürk Spor ulaştı.

Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Arjantinli futbolcu, Fenerbahçe adına temasları yürüten Emre Belözoğlu ile forma numarası konusunu da konuştu. Sosa, yeni sezonda 8 numaralı formayı giymek istediğini Belözoğlu'na iletti. Bunun üzerine Belözoğlu, daha önce 8 numarayı isteyen yeni transfer Mert Hakan Yandaş’a forma numarasını değiştirip değiştiremeyeceğini sordu. Yandaş, jest yaparak 11 numarayı alabileceğini aktardı. Böylece yeni transfer Jose Sosa 8 numaranın sahibi oldu.

8 NUMARA EKİCİ'DEYDİ

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon 8 numarayı sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici giyiyordu.