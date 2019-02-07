Bir restoranda yakın dostları ile buluşan yakışıklı oyuncu, yakın zamanda sürpriz bir proje ile sevenleriyle buluşmaya hazırlandığı müjdesini verdi.

Mert Kılıç, "Şu an görüşmelerimiz devam ediyor. Tam netleşmeden bir şey konuşmak doğru olmaz şu anda. Ama çok az kaldı. İnşallah en kısa zamanda güzel bir proje ile geliyoruz." açıklamasında bulundu.