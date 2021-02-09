"SAKLA BENİ KOYNUNDA"

Instagram hesabından eşi ile düğün günü çekilen fotoğrafını paylaşan Merve Özbey, gönderisine şu notu düştü:

Sakla beni koynunda... Benim senden başka güvendiğim kaç kişi var ki şu hayatta? Kızımın babası, evimin direği, en büyük dileğim... 1 sene olmuş evleneli. Kutlu olsun ilk yılımız. Evimiz sen koksun ve hep şen olsun. İyi ki benim oyun arkadaşım olmuşsun... Beni hiç sensiz bırakma.