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Haberler Magazin Mesut Akusta'dan kötü haber! - Mesut Akusta'nın eşi duyurdu - Magazin haberleri
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Mesut Akusta yoğun bakımda!

TRT1'de yayımlanan "Teşkilat" dizisinin başrol oyuncularından Mesut Akusta (57), beyin kanaması geçirdi. Ameliyata alınan Akusta'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi

Mesut Akusta'dan kötü haber! - Mesut Akusta'nın eşi duyurdu - Magazin haberleri

Usta oyuncu Mesut Akusta, dün öğle saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakımda tedavi görüyor.

Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zahid Sobacı ise Twitter hesabından, "Usta oyuncu Mesut Akusta, Ankara'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Halen yoğun bakımda olan sevgili oyuncumuzun bir an önce iyileşip aramıza dönmesi için sevenleri gibi biz de dualarımızla kendisinin yanındayız" ifadelerini kullandı.

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