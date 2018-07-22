Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesi sonrasında gördüğü tepkiler nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Yaşanan son dakika gelişmesi sonrası Mesut Özil kimdir? Mesut Özil kaç yaşında? Mesut Özil nerede doğdu? Mesut Özil nereli? soruları birbirini izledi. İşte sporseverler tarafından araştırılan soruların cevabı...
MESUT ÖZİL KİMDİR?
Mesut Özil 15 Ekim 1988’de Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde doğdu. Ailesi o doğmadan önce Zonguldak’ın Zevrek ilçesinin Hışıroğlu köyünden 1970’li yıllarda Almanya’ya yerleşmiştir. Babasının adı Mustafa, annesinin adı da Gülizar’dır.
Mesut Özil kimdir, Almanya A Milli Takımı’nın ve deWerder Bremen’in formasını giymekte olan Almanyadoğumlu, Türk asıllı orta saha oyuncusu. 2010 yılındaFIFA Dünya Kupası’nda üçüncü olan kadroda yer alan Özil, ayrıca bu turnavadaki başarılı futbolu ile Altın Top Ödülü’ne aday gösterilmiştir.
MESUT ÖZİL NERELİ - KAÇ YAŞINDA?
Mesut Özil, 15 Ekim 1988 tarihinde, Gelsenkirchen,Almanya’da dünyaya geldi. Devrek, Zonguldak asıllı olan ailesinin Almanya’da dünyaya gelen 3. Kuşağına mensup olan Özil, futbolla çok genç yaşlarda tanıştı.
1995–1998 yılları arasında Westfalia 04, 1998–1999 yılları arasında Schalke-Nord, 2000–2005yılları arasında Rot-Weiss Essen formalarını giyen genç oyuncu, 2005 yılında Schalke 04’ün gençler takımına transfer oldu.
Schalke 04’ün gençler takımında bir yıl kadar top koşturduktan sonra, 2006 yılında Schalke’nin A Takımı’na girmeyi başaran Özil, burada top koşturduğu iki yıl içerisinde 30 lig maçında forma giydi.
2008 yı bir kontrata imza atarak Werder Bremen’e transfer olan Özil, bu kontratla beraber 2011yılına kadar Bremen’e bağlandı.
2008–2010 yılları arasında Bremen forması altında çıktığı 71 lig maçında toplam 13 gol kaydeden başarılı futbolcu, Bremen’de 11 numaralı forma ile orta sahada, oyun kurucu olarak görev aldı.
2006–2007 sezonu başında Almanya U-19 Milli Takımı’nda oynamaya başlayan Özil, 2007 yılında U21, 2009 yılında ise A Milli takıma kadar çıkmayı başardı.
İlk A Milli maçını 11 Şubat 2009tarihinde Norveç’e karşı oynayan genç futbolcu, uluslararası arenadaki asıl çıkışını ise 2010 FIFA Dünya Kupası’nda sergiledi.
Kupadaki başarılı futbolu ve takımını sırtlayan golleri ile dikkat çeken Özil, takımının dünya 3.sü olması ve Bronz Madalya almasında büyük bir rol oynarken, FIFA tarafından da Altın Top Ödülü’ne aday gösterildi.
Mesut Özil’in kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Mutlu Özil ise Hebler 06 takımında top koşturmaktadır.
MESUT ÖZİL'İN BAŞARILARI
2011: İspanya Kral Kupası (Real Madrid)
2012: La Liga Şampiyonluğu (Real Madrid)
2012: İspanya Süper Kupası (Real Madrid)
2009: Almanya Kupası (Werder Bremen)
2009: Almanya Süper Kupası (Werder Bremen)
2009: Avrupa U-21 Şampiyonluğu (Almanya U-21)
2010: FIFA Dünya Kupası 3.Lüğü (Almanya)
2014: FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu (Almanya)GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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