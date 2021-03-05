DHA

Antalyaspor maçında sakatlık yaşayan ve sedye ile sahadan ayrılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'den kötü haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mesut Özil´in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği belirtildi.

Yıldız futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

DERBİDE YOK

1 aydan önce iyileşmesi beklenmeyen Mesut Özil'in 21 Mart'ta oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

MESUT'TAN AÇIKLAMA

Mesut Özil, sosyal medya hesabından durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Önümüzdeki maçlarda ayağımdaki iç ve dış yan bağlarında oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum"

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 5, 2021

MESUT ÖZİL KİMDİR?

Mesut Özil (d. 15 Ekim 1988; Gelsenkirchen, Batı Almanya) On Numara mevkisinde oynayan Türk asıllı Alman futbolcu. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. 9 yıl boyunca Almanya forması giymiş ve çıktığı 92 millî maçta 23 gol atıp 40 asist yapmıştır.

Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi SV Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010'da La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. 2013 yazında transfer döneminin son gününde Premier League takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42,5 milyon £ karşılığında bu takıma transfer oldu.

Arsenal'de kadro dışı bırakılan Özil'in, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olacağı öne sürüldü. Bu transferi hayal olarak gören Ali Koç, bitmiş bir şey olmadığını ama hayale daha yakın olduklarını belirtti.[40] 17 Ocak 2021'de Fenerbahçe, Mesut ile görüşmelere başladığını duyurdu. 18 Ocak'ta Mesut Özil, İstanbul'a geldi. Mesut'un uçağını 300 bini aşkın kişi internetten takip etti.

Arsenal ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden futbolcu 24 Ocak 2021'de bonservis bedeli olmadan Arsenal'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmzadan kısa bir süre sonra da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig'de ilk resmî maçını Hatay'a karşı oynadı. Özil, maça 76. dakikada Thiam'ın yerine girerek dâhil oldu.

Mesut Özil, 13 Şubat 2021 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Karagümrük-Fenerbahçe karşılaşmasına ilk on birde başladı. Böylece Fenerbahçe kariyerinde ilk kez bir maça ilk on birde başlamış oldu