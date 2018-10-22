Antmen, TBMM Başkanlığına Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu'na madde eklenmesini öngören bir kanun teklifi sundu.

"Türkiye Süper Liginde oynayan bazı futbolcuların sportmenliğe yakışmayan, kötü örnek oluşturan davranışlarının kamuoyunda ciddi yer tutmasının spora darbe vurduğundan" hareket eden Antmen, toplumun saygıyla hatırladığı ve andığı, centilmenliği, sportmenliği, davranışlarıyla örnek olan merhum futbolcu Metin Oktay'ın adının 2019-2020 Süper Lig'e verilmesi için kanun teklifi verdi.

Teklif sahibi Antmen, Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim." sözüne işaret ederek, Atatürk'ün bu sözüyle sporcuların işlerini iyi yapmalarının yeterli olmadığını, topluma ve gelecek kuşaklara da örnek olmaları gerektiğinin altını önemle çizdiğini belirtti.

Özellikle milyonların izlediği futbolda, sporcuların sadece sahalarda gösterdiği performansın önemli olmadığına dikkati çeken Antmen, sporcuların davranışlarını, söylemlerini ve hareketlerini de titizlikle seçmelerinin, kendilerini izleyen ve örnek alan başta çocuklar ve gençler açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Antmen, Türkiye Süper Liginde oynayan bazı futbolcuların sportmenliğe yakışmayan, kötü örnek oluşturan davranışlarının kamuoyunda ciddi yer tutmasının spora darbe vurduğunu belirtti.

Özellikle Süper Ligde milyonların izlediği sporcuların bazılarının, çocuklara kötü örnek olduğuna değinen Antmen, "Oysa bazı sporcular hal, hareket ve davranışları ile öylesine saygı uyandırmıştır ki bu sporcuların sosyal ve kişisel hayattaki karakterleri spordaki başarılarından, hatta onun da ötesine geçebilmektedir." dedi.

Spor tarihinde hem spordaki başarılarıyla hem de kişilikleriyle topluma mal olmuş ve saygıyla hatırlanan birçok isim bulunduğuna işaret eden Antmen, bunlardan birinin, "Galatasaraylı efsane futbolcu, taçsız kral lakaplı, hangi kulüp olursa olsun bütün taraftarların saygı ve sevgiyle andıkları Metin Oktay" olduğunu vurguladı. Antmen, önergesinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Jübilesinde ezeli rakibi ve dostu Fenerbahçe formasını 'şeref duyarım' diyerek giyen, gol attığı zaman sevinci abartan takım arkadaşına 'abartmayalım rakip de olsak onlar arkadaşlarımız' diye uyarıda bulunan, sporu ticaret olarak görmeyerek sportmence kendisine teklif edilen yüksek transfer ücretini 'bizi sevenleri üzmeyelim' diyerek geri çeviren, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam kararını durdurmak için imza toplayan, 12 Eylül darbesine karşı aydınlar bildirgesine imza atan ve maç öncesi yazı tura esnasında Atatürk'ün yüzü yere gelmesin diye hep 'tura' diyen bir centilmen, sportmen, kişiliğini başarılı sporculuğuyla buluşturmuş ve tüm topluma örnek olmuş bir isimdir Metin Oktay. İşte Oktay, Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' dediği sporcu kişilikti. Bu nedenle tüm toplumun saygı ile hatırladığı ve andığı, centilmenliği, sportmenliği, davranışlarıyla hala örnek olan merhum futbolcu Metin Oktay'ın adının 2019-2020 Süper Lig'e verilmesi, amaçlanan sporcu kişiliğinin toplum önünde örnek olacak şekilde getirilmesine ve gelecek nesillere aktarılmasına olanak sağlayacaktır. Sadece futbolda değil; bütün spor dallarında nezaketli, centilmen, sportmen insanları desteklemek ve onlara var olmasını sağlamak milletin vekilleri olarak ülkemize bir borcumuz ve ödevimizdir."

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