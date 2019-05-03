10 gün boyunca hizmet verecek

Zafer Samancı'nın haberine göre, Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya geliş yıldönümü “Teşrif-i Konya” etkinlikleri kapsamında Konya - İstanbul Yüksek Hızlı Tren seferlerinde kullanılmak üzere Rumi Treni oluşturuldu.



Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında oluşturulan “Gel Yeter Ki” temalı Rumi Treni, ilk seferinde İstanbul’dan Konya’ya çok sayıda akademisyen, yazar, sanatçı, gazeteci ve kültür insanından oluşan bir heyeti taşıyacak.



Heyet, Konya’da gerçekleştirilecek etkinliklere katılarak aynı trenle İstanbul’a dönecek.

10 GÜN BOYUNCA HİZMET VERECEK



Rumi Treni, 10 gün boyunca Konya - İstanbul seferlerine devam ederek vatandaşlara hizmet verecek. Bu kapsamda Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından günlük 3 olan Konya - İstanbul seferleri 10 gün boyunca 4’e çıkarıldı.