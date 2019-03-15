MEYED Başkanı İlker Güney, yaptığı açıklamada, Türk meyve suyu endüstrisinin ürün ve üretim kalitesiyle dünyada kabul gördüğünü söyledi.
Ağırlıklı olarak ABD, Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştirildiğini, Japonya pazarına da girildiğini ifade eden Güney, sektörün geçen yıl 14 milyon dolarlık ithalata karşılık 280 milyon dolarlık ihracat yaptığını dile getirdi. Güney, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ihracatımızı 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Küresel ölçekteki tüketici beklentileri ve Türkiye'nin meyve çeşitliliğinin sektörün en büyük avantajlarından olduğuna dikkati çeken Güney, şunları kaydetti:
"Yeni meyve türlerine, ihracat pazarlarına uygun ürünlere odaklanan endüstrimiz, bu avantajları değere dönüştürüyor. İlk zamanlarda en popüler ihraç ürünlerimiz, elma ve vişne sularıyken bugün nar ve çilek suları eklendi. Bununla birlikte çok ciddi bir üzüm suyu üretimimiz var. Daha sonra portakal ve diğer narenciye ürünleri meyve suları geliyor."
"TARIM KREDİ İŞ BİRLİĞİ MALİYETLERİ DÜŞÜRDÜ"
Güney, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleriyle (Tarım Kredi) imzalanan iş birliği protokolünün çiftçinin sürdürülebilir kazancına katkı sağlayacağını ifade ederek, "Protokol öncesinde, 2018'de gerçekleştirilen çalışma, endüstri açısından ham madde fiyatlarına istikrar, maliyetler açısından da indirim sağladı." dedi.
Meyve suyu sektörünün 2014-2018 dönemine ilişkin dış ticaret verileri şöyle:
İhracat (milyon dolar)
İthalat (milyon dolar)
Dış ticaret fazlası (yüzde)
2014
200
26
87
2015
186
23
87,6
2016
183
18
90,2
2017
216
16
92,6
2018
280
14
95
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