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        Haberler Spor Tenis Diğer Miami Açık'ta şampiyon Danielle Collins! - Tenis Haberleri

        Miami Açık'ta şampiyon Danielle Collins!

        Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda ABD'li raket Danielle Collins, finalde Kazak Elena Rybakina'yı 2-0 yenerek şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 09:57 Güncelleme: 31.03.2024 - 09:57
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        Miami Açık'ta sürpriz şampiyon!
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        Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda ABD'li sporcu Danielle Collins şampiyon oldu.

        ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Masters 1000 turnuvası finalinde, dünya 4 numarası Kazak Elena Rybakina ile klasmanın 53. sırasındaki Danielle Collins karşılaştı.

        İki saat 2 dakika süren mücadelede rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden 30 yaşındaki Collins, Masters turnuvalarında ilk şampiyonluğunu kazandı.

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