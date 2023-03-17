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Michael J. Fox: Kendime üzülebilirim ama zamanım yok

Geleceğe Dönüş (Back To The Future) filminin yıldızı Michael J. Fox, 29 yaşında yakalandığı Parkinson hastalığıyla ilgili konuştu. Oyuncu, "Kendime acıyabilirim ama buna zamanım yok" dedi

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  • Michael J. Fox: Kendime üzülebilirim ama zamanım yok - Magazin haberleri

    1980’li yıllarda hafızalara kazınan "Geleceğe Dönüş"(Back To The Future) serisinde canlandırdığı 'Marty McFly' karakteriyle ünlenen Michael J. Fox, 1991'den beri Parkinson hastalığı ile mücadele ediyor.
  • Michael J. Fox: Kendime üzülebilirim ama zamanım yok - Magazin haberleri

    Fox'un yaşamını konu alan "Still: A Michael J. Fox Movie" adlı bu belgeselin ilk gösterimi SXSW Film & TV Festivali'nde gerçekleşti.
  • Michael J. Fox: Kendime üzülebilirim ama zamanım yok - Magazin haberleri

    Belgeselin yönetmeni Davis Guggenheim ile oyuncu, katılımcılarla söyleşiye katıldı. Parkinson hastalığıyla nasıl mücadele ettiğini anlatan Fox, hastalığın "kendisini ele geçirmesini nasıl engellediğini" anlattı.
  • Michael J. Fox: Kendime üzülebilirim ama zamanım yok - Magazin haberleri

    61 yaşındaki Fox, Parkinson hastalığı konusunda insanları bilinçlendirmeye çalışmasıyla ilgili "Başka seçeneğim yoktu, hepsi bu. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmek zorundayım. Elimden gelenin en iyisini yapmalıyım" dedi.
  • Michael J. Fox: Kendime üzülebilirim ama zamanım yok - Magazin haberleri

    "KENDİME ACIMAYA ZAMANIM YOK"

    Fox "Kendim için üzülebilirim, kendime acıyabilirim, ama buna zamanım yok. Bu hastalıktan öğrenilecek çok şey var. O yüzden 'Haydi bunu yapalım' diye düşündüm ve devam ettim" ifadelerini kullandı.
  • Michael J. Fox: Kendime üzülebilirim ama zamanım yok - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncu, hastalığının zor olduğunu belirtti ve "Parkinson berbat bir hastalık ama harika bir hayatım var. Bunun için müteşekkirim" diye konuştu. Fox hastalığını öğrendikten sonra da çalışmayı sürdürmesiyle ilgili "Hiçbir pişmanlığım yok. Yapmanız gerekeni yapıyorsunuz. Ama kendinizi de öldürmek istemezsiniz" dedi.
  • Michael J. Fox: Kendime üzülebilirim ama zamanım yok - Magazin haberleri

    'ÖLÜMDEN KORKMUYORUM'

    Öte yandan Fox, daha önce yaptığı bir konuşmada ölümden korkmadığını söylemişti. "Tedaviler konusunda insanlara karşı oldukça açık sözlüyüm" diyen oyuncu, "Ben gerçekten mutlu bir adamım, kafamda hastalıkla ilgili hiçbir düşünce yok. Ölümden hiç korkmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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