Michael J. Fox: Parkinson teşhisi konduktan sonra alkolik oldum

"BUNUN OLMAMASI GEREKİYORDU"



Konuyla alakalı konuşan Michael J. Fox, genç yaşında Parkinson teşhisi konunca 'Geleceğe Dönüş' filmiyle ulaştığı şöhretin hiçbir anlamının kalmadığını ifade etti.



Fox, "Doktorlar Parkinson olduğumu söyleyince, 'Kiminle konuştuğunuzu biliyorsunuz değil mi?' demiştim. 'Hollywood'un Prensi'ydim. Bunun olmaması gerekiyordu. Hayatın taş ve tuğladan ibaret olduğunu sanıyorsun ama öyle değil. Kağıttan ve tüyden yapılmış" şeklinde konuştu.