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Michael J. Fox: Parkinson teşhisi konduktan sonra alkolik oldum

1980'lerin meşhur bilimkurgu serisi 'Geleceğe Dönüş'ün (Back to the Future) yıldızı Michael J. Fox, 29 yaşında Parkinson hastası olduğunu öğrendikten sonra alkolizme sürüklendiğini açıkladı

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  • Michael J. Fox: Parkinson teşhisi konduktan sonra alkolik oldum - Magazin haberleri

    80'li yıllarda hafızalara kazınan 'Geleceğe Dönüş' serisinde canlandırdığı 'Marty McFly' karakteriyle ünlenen Michael J. Fox, 1991'den beri Parkinson hastalığı ile mücadele ediyor.

    Ünlü aktör Michael J. Fox'un otobiyografik belgeseli 'Still'in prömiyeri 20 Ocak'ta 'Sundance Film Festivali'nde yapılmıştı. Gösterimden sonra basına konuşan Fox, uzun süre dopamin ilaçları kullanarak ve eşyaları sol elinde taşıyarak hastalığını gizlemeye çalıştığını söyledi.
  • Michael J. Fox: Parkinson teşhisi konduktan sonra alkolik oldum - Magazin haberleri

    "BUNUN OLMAMASI GEREKİYORDU"

    Konuyla alakalı konuşan Michael J. Fox, genç yaşında Parkinson teşhisi konunca 'Geleceğe Dönüş' filmiyle ulaştığı şöhretin hiçbir anlamının kalmadığını ifade etti.

    Fox, "Doktorlar Parkinson olduğumu söyleyince, 'Kiminle konuştuğunuzu biliyorsunuz değil mi?' demiştim. 'Hollywood'un Prensi'ydim. Bunun olmaması gerekiyordu. Hayatın taş ve tuğladan ibaret olduğunu sanıyorsun ama öyle değil. Kağıttan ve tüyden yapılmış" şeklinde konuştu.
  • Michael J. Fox: Parkinson teşhisi konduktan sonra alkolik oldum - Magazin haberleri

    "ALKOLİKTİM"

    Michael J. Fox, Parkinson teşhisi aldıktan sonra gerçeklikten uzaklaşmak için içki içtiğini ve semptomlarını hafifletsin diye dopamin haplarına yüklendiğini belirtti:

    Hastalık sürecinde alkolizme sürüklendiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Kesinlikle alkoliktim ama 30 yıldır tek bir içki bile içmedim" dedi.
  • Michael J. Fox: Parkinson teşhisi konduktan sonra alkolik oldum - Magazin haberleri

    Fox, her şeyi sol elinde taşıyarak hastalığını 7 yıl boyunca gizleyebildiğini de sözlerine ekledi.
  • Michael J. Fox: Parkinson teşhisi konduktan sonra alkolik oldum - Magazin haberleri

    Fox, hastalığını ilk kez 1990'da bir gece uyandığında serçe parmağının seğirdiğini görünce fark etmiş. Michael J. Fox, seğirme devam edince 1991'de nöroloğa gitmiş ve Parkinson olduğunu öğrenmiş.

    Fotoğraflar: Reuters, AP

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