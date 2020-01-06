İtalya Serie A'nın 18. haftasında Milan ile Sampdoria karşılaştı. San Siro stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.
Milli futbolcumuz Hakan Çağlanoğlu karşılaşmada 90 dakika boyunca forma giyidi.
Transfer döneminin olay adamı İbrahimovic ise 55. dakikada oyuna dahil oldu.
Maçın sona ermesinin ardından Milan 22 puana yükselerek 12. sıradaki yerini korudu. Sampdoria ise 16 puana yükselerek, 16. sıraya yükseldi.
Milan gelecek hafta deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Sampdoria ise evinde Brescia'yı ağırlayacak.
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