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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Milan Skriniar'dan geleceğiyle ilgili açıklama! - Fenerbahçe Haberleri

        Milan Skriniar'dan geleceğiyle ilgili açıklama!

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rams Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 22:22 Güncelleme: 09.05.2025 - 23:02
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        Geleceğiyle ilgili açıklama!
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        Trendyol Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında deplasmanda Rams Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Milan Skriniar, galibiyetin ardından konuştu.

        "EN İYİ ŞEKİLDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

        Gol pozisyonuyla ilgili söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Top önüme geldi ve golü attım. Golden ve galibiyetten dolayı mutluyum. Kalan maçlarda bu şekilde devam etmeliyiz. Ligi kapatabileceğimiz en iyi şekilde bitirmek istiyoruz.

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        "BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"

        Açıkçası şu anda bununla ilgili yorum yapmak zor benim için. 3 maç daha var. 3 maçtan sonra değerlendirmek için zamanımız olacak. Ben buraya geldiğimden bu yana taraftarlarımız, takım arkadaşlarım tarafından iyi bir şekilde destek gördüm. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Ama kalan 3 maça odaklandık. Sonrasında neler olacağını göreceğiz.

        "GALİBİYET MERT HAKAN İÇİN"

        Bu galibiyeti Mert Hakan'a atfetmek istiyorum. Kendisi bir ameliyat oldu. Mert Hakan, bu galibiyet senin için.

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