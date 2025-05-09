Milan Skriniar'dan geleceğiyle ilgili açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında deplasmanda Rams Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Milan Skriniar, galibiyetin ardından konuştu.

"EN İYİ ŞEKİLDE BİTİRMEK İSTİYORUZ" Gol pozisyonuyla ilgili söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Top önüme geldi ve golü attım. Golden ve galibiyetten dolayı mutluyum. Kalan maçlarda bu şekilde devam etmeliyiz. Ligi kapatabileceğimiz en iyi şekilde bitirmek istiyoruz.

REKLAM "BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM" Açıkçası şu anda bununla ilgili yorum yapmak zor benim için. 3 maç daha var. 3 maçtan sonra değerlendirmek için zamanımız olacak. Ben buraya geldiğimden bu yana taraftarlarımız, takım arkadaşlarım tarafından iyi bir şekilde destek gördüm. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Ama kalan 3 maça odaklandık. Sonrasında neler olacağını göreceğiz.