Anadolu Ajansı aracılığıyla video paylaşan 26 yaşındaki futbolcu, "Ülkemiz birçok zorlu dönemlerden geçmiştir. En zor zamanlarda birlik ve beraberliğin ne anlama geldiğini bütün dünyaya göstermişizdir. Şimdi de hep birlikte mümkün olduğunca evimizden çıkmamaya özen gösterelim. Evde kalın, sağlıkla kalın." ifadelerini kullandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri