Tarsus ilçesinde üretim yapan şirketin, askeri projeler Ar-Ge biriminde, milli hava savunma sistemi Hisar füzeleri için platform geliştirildi.
Bu kapsamda, füze fırlatma, taşıma ve yükleme sistemi araçları ile bunların üstyapısını içeren platformun prototipi üretildi.
İki ayrı araçtan oluşan platformdan birisi Füze Taşıma ve Yükleme Sistemi (FTYS),diğeri de Füze Fırlatma Sistemi (FFS) olarak kullanılıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ile görüşme halinde olan şirket yetkilileri, yapılacak anlaşmayla seri üretime geçmeyi planlıyor.
"İNŞALLAH SERİ ÜRETİMİ DE YAPACAĞIZ"
Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, AA muhabirine, şirketlerinin Aselsan, Roketsan ve Havelsan gibi savunma sanayisi kuruluşlarının çözüm ortağı olduğunu söyledi.
Hisar ve Kalkan gibi projelere üstyapı ve araç tedarikinde bu kurumlara yardımcı olduklarını vurgulayan Saltık, "Platformu biz üretiyoruz, üst kısmı tamamen genel sözleşme sahibi olarak Aselsan ve Roketsan kapsamında. Hisar'da kullanılmak üzere iki tip araç var, birisi Füze Taşıma ve Yükleme Sistemi (FTYS) diğeri Füze Fırlatma Sistemi (FFS),bu iki aracın da prototiplerini yaptık, testlerden geçtik. İnşallah seri üretimi de yapacağız." ifadesini kullandı.
"BÜTÜN DONANIMLAR ASKERİ STANDARTLARDA"
Şirketin askeri projeler birimi Ar-Ge mühendisi Alperen Işık da Hisar'ın, alçak ve orta irtifa hava savunma füze sisteminin kısa adı olduğunu, kendilerinin de bu projede araç ve üstyapı tedarikinde görev aldıklarını ifade etti.
Geliştirdikleri platforma ilişkin bilgi veren Işık, şöyle konuştu:
"Bu kapsamda füze fırlatma sisteminin aracı, füze taşıma ve yükleme sistemin aracı ve üstyapısı ve yine atış kontrol merkezinin araç ve üstyapı kısmında Koluman Otomotiv Endüstri AŞ olarak hizmet veriyoruz. Bu araçların prototip üretimlerini tamamladık, testlerden başarıyla geçtik. Seri üretim görüşmeleri devam etmekte, şu anda pilot üretime geçme çalışmalarını da sürdürüyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı ile görüşmeler devam ediyor, buradan aşağıya doğru kademe kademe bu süreç ilerliyor. Biz şu anda haber bekliyoruz, prototip ve pilot aşamalarını ilerletmekteyiz. Seri üretim noktasında ilerleyen günlerde gelişme olacaktır."
Işık, aracın yerlilik oranına ilişkin bilgi vererek "Füze Taşıma ve Yükleme Sistemi aracında 6 füze taşınabiliyor, bu füzeleri indirmek ve atış platformuna entegre etmek için bir özel vinç sistemi bulunmakta, bütün bu donanımlar askeri standartlarda üretilmiş ve yerlilik oranı çok yüksek ürünler." diye konuştu.
Füze fırlatma aracının reflektör sisteminin de yerli üretim olduğuna işaret eden Işık, "Diğer elektronik ve füze kısımlarında ise ülkemizin önde gelen savunma sanayi firmaları görev alıyor. Yüzde 70'in üzerinde yerlilik oranı var. Vinçte de yerli çözüm ortaklarıyla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
MEHMETÇİK'İN YÜKÜNE "DERMAN" OLACAK
Mersin'de prototipi yapılan ve yüzde 70'i yerli üretim olan 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı "Derman", Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) hizmet vermeye hazırlanıyor
Tarsus ilçesindeki Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'nin Ar-Ge biriminde 2016'da çalışmalarına başlanan "Derman"ın, mühendislerin yaklaşık 2 yıllık çalışmalarının ardından prototipi üretildi.
Balistik zırh koruma özelliğine sahip 8 çeker araçta, 16 ileri tam otomatik şanzıman ve 517 beygir güç üretebilen motor yer alıyor.
"Derman", TSK'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, yüzde 60 dik eğim ve yüzde 30 yan eğim gibi en zor arazi koşullarında hizmet verebiliyor.
Zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekat bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ile zarar görmüş araçların kurtarılması amacıyla üretilen "Derman"ın, Mehmetçik'in yükünü hafifletmesi planlanıyor.
Prototipin ardından üretilmeye başlanan ikinci aracın da bu sene içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
"TSK'NIN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK"
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, yaptığı açıklamada, "Derman"ın üzerinde 2016'den beri çalıştıklarını söyledi.
TSK'nin 8 çeker taktik lojistik destek aracına ihtiyaç duyması üzerine "Derman"ı üretmek için yola çıktıklarını anlatan Saltık, "Biz zaten savunma sanayisine yabancı bir firma değiliz. Geçtiğimiz 20 yılda TSK'ya 10 bine yakın 'Unimog' aracın teslimatını gerçekleştirdik." diye konuştu.
Saltık, "Derman" fikrinin ortaya çıkışına ilişkin, "Artık herhangi bir izne, yabancı ülkelerin onayına tabi olmadan bir araç geliştirelim, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın bir aracımız olsun istedik. Fikir buradan çıktı." ifadesini kullandı.
Ar-Ge merkezlerinde 40'a yakın mühendisle çalıştıklarını ifade eden Saltık, şöyle konuştu:
"Kendimize danışman olarak hem Almanya'dan hem İngiltere'den konuya çok hakim uzmanların da desteğini aldık. 'Derman' 2 yıllık çalışma neticesinde ortaya çıktı, gururluyuz. İlk prototipimiz. İkinci aracımızın da kabinine başladık, inşallah onu da önümüzdeki aylar içerisinde tamamlayacağız. TSK'nın ihtiyaçlarına cevap vermek, onlara hak ettikleri, operasyonlarda yüzlerini karartmayacak, en zor arazi koşullarında rahatlıkla hizmet verebilecek bir araç. Bu araçta ağırlıklı olarak lojistik destek hizmetleri düşünüldü. Zırhlı araçların, tankların harekat bölgesine taşınması, mühimmat, kumanda merkezleri, hastane ve benzeri donanımın taşınması. Bunların dışında sahada, mayına basmış, yol kenarı bombaları tarafından tahrip görmüş araçların kurtarılması... 'Öyle bir araç yapalım ki bu hizmetleri yapsın ve modüler olsun' dedik."
NATO'YA DA "DERMAN" OLACAK
Saltık, "Derman"ın teknik özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:
"Zırhta, NATO standartlarında 'Level 2' dediğimiz zırha haiz bir araç yaptık. Bu aracın modüler olarak zırh gücü arttırılabiliyor. 'Level 3' ve hatta 'Level 4'e taşımak için çalışmalarımız var. Aynı zamanda mayın koruma aksesuarını da koyma şansımız olacak. Bu aracı sadece TSK'ya değil aynı zamanda diğer NATO ordularına sunmayı da arzu ediyoruz. Bu yüzden aracın sertifikasyonunu yaptıracağız. Önümüzdeki günlerde araç, İngiltere'ye gidecek ve yol testleri ile NATO'nun bütün testlerine tabi tutulacak ve sertifikalandırılacak. Bu sertifikasyon sürecini tamamladıktan sonra tüm NATO ordularına teklif edebilecek bir aracımız olacak. Biz aracımıza güveniyoruz, inşallah başarılı olacağına inanıyoruz."
Aracın ismini "Derman" koymalarının sebebini, Saltık, "(Dertlere derman olsun) diye bu ismi koyduk. Muharebe sahalarında, Mehmetçik'imizin sıkıntılarına derman olur belki diye düşünerek isim çıktı ortaya." şeklinde anlattı.
"İNŞALLAH 'DERMAN' ADI GİBİ ÇÖZÜM OLUR"
Saltık, "Derman"ın taşınmasının kolay olduğunu vurgulayarak, "Aracı operasyon maksadına uygun olarak dizayn edebileceğiz. 'Derman'da seri üretime geçildiğinde, üst yapısıyla birlikte yüzde 70 yerlilik oranına ulacağız. Araca 30 tonluk bir yük yüklenebiliyor, arkasına römork ilave edildiğinde 70 tonluk Altay tankını taşıyabilecek kapasiteye ulaşıyor. İnşallah 'Derman' adı gibi çözüm olur ve ordumuzun her türlü zor vazifesinde biraz olsun yardımcı olur." şeklinde konuştu.
Seri üretim aşaması için hazır olduklarını vurgulayan Saltık, Savunma Sanayi Başkanlığı ile yapılacak sözleşmeyle bunun gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.
"YERLİLİK ORANINI ARTTIRMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ"
Şirketin askeri projeler birimi Ar-Ge mühendisi Alperen Işık da "Derman"ın üretim aşaması, teknik özellikleri ve kullanım alanlarına ilişkin bilgi verdi.
Aracı 8 çeker ve 517 beygir gücüne sahip olacak şekilde tasarladıklarını anlatan Işık, şöyle konuştu:
"Tam otomatik 16 ileri şanzımana sahip aracımız yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim gibi askeri şartlarda çalışabilmektedir. Derman şu anda kendi ağırlığıyla birlikte 48 ton yük taşıyabilmektedir. İlerleyen aşamalarda, gereksinime göre tank taşıyıcı, kurtarıcı, konteyner taşıyıcı araç olarak görev alabilecek özelliklerdedir. Balistik zırh koruma özelliğine sahip araç, bunu ilave özelliklerler seviyesini arttırabiliriz. Şu anda prototip üretimi tamamlandı, yurt dışında bazı doğrulama testlerine göndereceğiz."
Aracın yerlilik oranını arttırmak adına çalışamalarını sürdüreceklerini aktaran Işık, "Yerlilik oranını arttırmak en büyük hedefimiz. Üretecek olduğumuz askeri araçların üretim adetleri TSK'nın ihtiyacını karşılayacak şekilde ayarlanabilecektir. Esnek bir üretim kapasitesine sahibiz." ifadesini kullandı.
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