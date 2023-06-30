Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli sporcumuz Bahattin Sofuoğlu, Donington Park'ta Dünya Supersport Şampiyonası antrenmanında kaza geçirdi. Genel sağlık durumu iyi olan sporcumuzun son durumu yarın Tissot Superpole seansından önce yeniden değerlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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