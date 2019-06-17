Bu yıl 53. düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından Paris Havacılık Fuarı'nda, TUSAŞ'ın ana yüklenicisi olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürütülen Milli Muharip Uçağı'nın birebir modeli yer aldı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine, "Milli Muharip Uçağı'nı ilk kez Paris’te tanıttık. Bu Avrupa'nın en iyi savaş uçağı olacak." dedi. Uçağın ilk uçuşunun 2025'te gerçekleşeceğini ifade eden Kotil, bu uçağın beşinci nesil ve F35 ayarında bir uçak olduğunu belirtti.

Milli Muharip Uçak projesinin tanıtıldığı açılış etkinliğine havacılık sektörünün temsilcileri ve basın mensupları büyük ilgi gösterdi.