Coosur Real Betis, 1.97 boyundaki oyun kurucu Kenan Sipahi ile 2021'e kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada, Kenan Sipahi'nin geçmiş istatistikleri, oynadığı takımları baz alarak oyuncuyu tanıtan kısa bir metin yayınladı. Tofaş altyapısından yetişen 24 yaşındaki milli oyun kurucu, kariyerinde Fenerbehçe Beko, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Sigorta formalarını giydi.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş Sompo Sigorta forması giyen oyun kurucu, TBSL normal sezonda 6.4 sayı, 3.4 ribaunt, 3.32 asist ortalamalarıyla oynamıştı. Ligde 25 maçta forma giyen milli oyuncu 9.20 verimlilik ortalaması tuttururken, toplamda 160 sayı, 85 ribaunt, 83 asist yaptı.
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