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Sayıştay’ın 2020 yılı denetim raporunda çeşitli kamu iktisadi teşebbüslerine ilişkin ilginç tespitler yer aldı.

Raporda Türkiye Jokey Kulübü, Milli Piyango İdaresi ve Spor Toto Teşkilatı tarafından genel bütçeye aktarılan tutarların doğruluğunun teyidi için herhangi bir kontrol mekanizmasının kurulmadığı belirtildi.

Sayıştay raporunda konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, belirli kamu iktisadi teşebbüsleri, Türkiye Jokey Kulübü, Milli Piyango İdaresi ve Spor Toto Teşkilatı tarafından genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık hesabına yatırılan tutarların, Bakanlık merkez muhasebe birimi tarafından dekont üzerinden muhasebeleştirildiği, ancak bu tutarların takibi ve doğruluğunun

teyidine yönelik yeterli bir kontrol mekanizmasının kurulmadığı görülmüştür."

MALİ TABLOLARDA UYUŞMAZLIK

Sayıştay'ın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ilişkin raporunda ise Bakanlığın kullanımında bulunan taşınmazlara ilişkin muhasebe kayıtlarındaki tutarlar ile net değer hesabındaki tutarın uyuşmadığını belirtildi.

Sayıştay'ın raporunda şu tespitlere yer verildi:

"Denetlenen kamu idaresinin mali tablolarında 250.03 ve 252.03 numaralı yardımcı hesapların toplam borç kalanı 1.408.321.706,61 TL olarak gözükürken 500.12 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar yardımcı hesabının alacak kalanı 1.329.451.138,94 TL olarak görünmektedir.

Bu nedenle, söz konusu hesapların aradaki fark olan 78.870.567,67 TL kadar mali tablolarda yanıltıcı bilgi içerdiği düşünülmektedir. Bu itibarla, karşılıklı olarak çalışan bu iki hesabın arasındaki farkın nedeni tespit edilerek ilgili düzeltme kayıtlarının yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.”

ARAÇLAR YERİNDE KULLANILMAMIŞ

Sayıştay'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetim raporunda ise bazı sözleşmelerde, işlerin kontrolü kapsamında bakanlığa araç verildiği, ancak araçların kullanımına ilişkin bir kontrol mekanizması oluşturulmadığı tespit edildi.

Sayıştay müfettişleri, Ankara'da kullanılmak üzere tahsis edilen bazı araçların yıl içerisinde Çeşme, Altınoluk, Akçay, Abant, Mersin gibi yerlerden yakıt aldığını tespit etti.