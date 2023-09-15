Milot Rashica: En çok istediğim kulüp Beşiktaş'tı

Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, kulüp dergisine özel açıklamalarda bulundu.

Kosovalı futbolcunun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"KARTAL SEMBOLÜ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

“Kartal, bizim için önemli bir sembol. Kartal işaretini yaptığımızda herkes kim olduğumuzu biliyor”

"KOSOVA'YA DÖNDÜĞÜMZDE HER YER YIKILMIŞTI" "Savaş döneminde birkaç aylığına evimizi, yurdumuzu terk etmek zorunda kalmıştık. Arnavutluk’a gitmiştik, orada da aile bireylerimiz mevcuttu. Hepimiz için, tüm Yugoslavya ülkelerinde yaşayan halklar için çok zor bir süreçti. Tüm ailemiz aynı anda aynı yerde olamıyorduk. Zaman zaman babamın nerede, nasıl bir durumda olduğunu bilmediğim zamanlar dahi yaşamıştık. Hayatta mıydı, yoksa başına bir şey gelmiş miydi bunu bile bilmiyorduk. Ailemiz çok bölünmüştü. Büyük ve zor bilinmezliklerle yaşadığımız bir dönemdi. Bir süre sonra tüm aile bir araya gelerek Kosova’ya döndüğümüzde ise her yer yıkılmıştı. Bildiğimiz, tanıdığımız memleketimiz artık yoktu ancak yine de oralıydık. Sıfırdan başlamamız gerekti, her şeye sıfırdan başladık ve neyse ki hayatı yeniden yoluna koymayı başardık."

REKLAM "HEP CRISTIANO RONALDO'YU ÖRNEK ALDIM" "Cristiano Ronaldo’yu izleyerek büyüdüm. Oynadığı futbolu her zaman çok beğenirim. O da bir hücum futbolcusu ve ben de bir hücum futbolcusuyum. Kendimi bildim bileli hep onu örnek almışımdır."

"BEŞİKTAŞ TARAFTARININ KIRDIĞI REKORLARI HERKES BİLİYOR" "Mücadeleciyim, genel anlamda pes etmeyi sevmem zaten. Bu yüzden taraftarlarımızla bir hayli iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Umarım Beşiktaş taraftarlarına bahsettiğiniz mücadeleci kulüp efsaneleri kadar iyi bir futbol seyrettirebilirim. Öte yandan geçtiğimiz sezon rakip olarak da olsa stadımızda forma giydim ve müthiş bir atmosfer, kulakları sağır edebilecek kadar yüksek bir gürültü vardı. Kaldı ki Beşiktaş taraftarlarının kırdığı desibel rekorlarını da herkes biliyor. Bu yüzden daha önce rakip takım formasıyla çıktığım bu statta, şimdi Beşiktaş formasıyla oynayabilmek benim için şahane bir duygu. Beşiktaşlı taraftarların o büyük gürültüyle bizlerin arkasında olduklarını bilerek futbol oynayacağız ve bu güzel bir duygu."

"HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR" "Takım içinde çok iyi bir arkadaşlık ortamı var ve durum böyle olunca haliyle ben de büyük adaptasyon sorunları yaşamadım ve insanların beni karşılayışı bir hayli güzel oldu. Geldiğim ilk andan itibaren her şey güzel gidiyor. Tesisimiz, şartlarımız, stadyumumuz, taraftarlarımız… Her şey çok iyi ve ben de Beşiktaş’ta olduğum için oldukça mutluyum."

REKLAM "TÜM TAKIMLA İYİ BİR İLETİŞİMİMİZ VAR" "Şenol hocamızla da Burak hocamızla da konuşuyoruz. Açıkçası tüm takım ve teknik heyet çok iyi bir iletişimimiz var. Neler yapmam gerektiğini ve benden beklentilerini söylüyorlar bu da benim adıma işimi kolaylaştıran unsurlardan biri. Nitekim beni ve oynadığım futbolu da çok iyi biliyorlar bu yüzden de neler yapabileceğimi öngörüyorlar. Bu yüzden çok hızlı bir şekilde takıma adaptasyonumu sağlamaya çalışıyorlar."

"UMARIM YOLUN SONUNU ŞAMPİYONLUK KUPASIYLA TAÇLANDIRIRIZ" "Umarım çok fazla gol ve asist yaparak skor katkısı üretirim. Her şeyden öte takımımızın iyi bir sezon geçirerek, bu yolun sonunda da sezonu şampiyonluk kupasıyla taçlandırmasını diliyorum. Her zaman her şey iyi gitmeyebilir ancak az önce sizin de söylediğiniz gibi saha için son düdük çalana kadar mücadeleyi bırakmayan bir futbol anlayışım var ve bu yüzden takımımız da taraftarlarımız da emin olabilirler ki o anki durum her ne olursa olsun son düdük çalana kadar pes etmeyen ve mücadeleyi bırakmayan bir Milot izleyecekler."

"EN ÇOK FORMA GİYMEK İSTEDİĞİM KULÜP BEŞİKTAŞ'TI" "Geçtiğimiz sezon iyi bir sezon geçirdim, oradaki herkesle de gayet iyi anlaştım. Elimden geleni yaptım, sezon sonu da bir şampiyonluk yaşadım ancak kiralık bir futbolcuydum. Sözleşmem sona ermişti. Ben de profesyonel bir futboluyum, benim işim ve kariyerim bu. Bir sonraki adımı her zaman düşünmem gerekiyor. Ardından gelen teklifler arasında beni en çok isteyen ve benim en çok forma giymek istediğim kulüp Beşiktaş’tı. Görüşmelerimizi yaptık ve anlaşma sağladık. Ben de yeniden Türkiye’de olduğum için mutluyum." TARAFTARA MESAJ "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Geldiğim ilk günden beri desteklerini hissediyorum. Taraftarlarımıza ve takımımıza yardımcı olmak adına elimden geleni yapacağım. Umarım her maç onları mutlu edebiliriz. Beşiktaşlı taraftarların takımlarına verdiği desteği tüm dünya biliyor ve gıpta ile izliyorlar haliyle onlardan destek vermelerini rica etmeyeceğim, bugüne kadar yaptıklarını bundan sonra da yapmaları bizlerin de sahada elimizden geleni yapmamız adına yeterli olacaktır. Umarım, bu sezonun sonunda hep birlikte şampiyonluk kupasına uzanır ve kutlamalar yaparız."