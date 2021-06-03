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Milyarder arkadaşlardan nükleer proje

Milyarder arkadaşlar Bill Gates ve Warren Buffet tarafından yönetilen enerji şirketleri, kömür santrali sahasında Natrium nükleer reaktör projesini başlatmak için kolları sıvadı.

Milyarder arkadaşlardan nükleer proje
Milyarder arkadaşların yeni projesi
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HABERTURK.COM

Amerikalı iş adamı Warren Buffet ve Bill Gates nükleer reaktör inşa edecek. ABD’nin kömür bakımından zengin eyaleti Wyoming’de başlatılacak proje kapsamında kurulacak nükleer reaktör geleneksel yakıt sisteminden farklı çalışacak. Karbon içermeyen bir teknolojik sistemle karbon negatif olma yolundaki hedeflere ulaşılmaya çalışılacak.

Gates tarafından 15 yıl önce kurulan TerraPower ve Warren Buffet’in Berkshire Hathaway adlı enerji şirketlerinin birlikte başlatacağı proje kapsamında Bill Gates, basın toplantısında, ‘‘Natrium'un, enerji endüstrisi için oyunun kurallarını değiştireceğini düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.

Wyoming valisi Mark Gordon da “Bu, karbon negatif olmak için en hızlı ve en net yolumuz” ifadesini kullandı. Wyoming ABD’nin kömür bakımından zengin bir eyaleti olarak biliniyor.

TerraPower’ın Başkanı Chris Levesque, tesisin inşasının yaklaşık yedi yıl süreceğini aktararak temiz enerji vurgusu yaptı.

Guardian'ın aktardığı habere göre, nükleer enerji uzmanları, gelişmiş reaktörlerin geleneksel olanlardan daha yüksek risklere sahip olabileceği konusunda uyardı.

ABD ENERJİ BAKANLIĞI 80 MİLYON DOLAR FİNANSMAN VERDİ

ABD Enerji Bakanlığı geçen sene Natrium teknolojisi için TerraPower şirketine 80 milyon dolar fon vermişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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