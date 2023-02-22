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Mine Tugay'dan arkadaşı Eylem Aydın Şafak'a veda: Şehirler ağlıyor ben nasıl ağlamayayım!

Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın'ın kızı Eylem Aydın Şafak, Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Oyuncu Mine Tugay arkadaşına duygusal sözlerle veda etti

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  • Mine Tugay'dan arkadaşı Eylem Aydın'a veda: Şehirler ağlıyor ben nasıl ağlamayayım! - Deprem haberleri

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem çevredeki 11 ili yıkıcı şekilde etkiledi. Hatay da bu şehirler arasındaydı.
  • Mine Tugay'dan arkadaşı Eylem Aydın'a veda: Şehirler ağlıyor ben nasıl ağlamayayım! - Deprem haberleri

    Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın, kızı Eylem Şafak Aydın ve eski eşi Elif Torun Öneren'in enkaz altında kaldığını duyurup yardım istedi.
  • Mine Tugay'dan arkadaşı Eylem Aydın'a veda: Şehirler ağlıyor ben nasıl ağlamayayım! - Deprem haberleri

    Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayşe Fitnaz Cad. 5 numara.. Hatay merkez.. Ev yıkılmış kızım ve annesi enkazın altında imdat" ifadelerini kullandı.
  • Mine Tugay'dan arkadaşı Eylem Aydın'a veda: Şehirler ağlıyor ben nasıl ağlamayayım! - Deprem haberleri

    Çok geçmeden Orhan Aydın'ın eski eşi Elif Torun Öneren enkaz altından çıkarıldı. Ancak sanatçının kızı, Eylem Aydın Şafak'tan ise kötü haber geldi. Eylem Aydın Şafak'ın, cansız bedeni depremin 6. gününde enkaz altından çıkarıldı.
  • Mine Tugay'dan arkadaşı Eylem Aydın'a veda: Şehirler ağlıyor ben nasıl ağlamayayım! - Deprem haberleri

    Mine Tugay hem meslektaşı hem de arkadaşı olan Eylem Aydın'a sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla veda etti.
  • Mine Tugay'dan arkadaşı Eylem Aydın'a veda: Şehirler ağlıyor ben nasıl ağlamayayım! - Deprem haberleri

    Tugay bu paylaşımına, "Şiirlerin, mektupların, hüzünlerin, umutların, isyanların, gülüşlerin hepsi içimde, bana emanet kız kardeşim... Gözyaşım ol istemezdim. Kızma. Şehirler ağlıyor ben nasıl ağlamayayım..." notunu düştü.

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