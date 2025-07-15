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        Haberler Magazin Mine Tugay'dan iskelede tatil pozları - Magazin haberleri

        Mine Tugay'dan iskelede tatil pozları

        Mine Tugay, tatilinden yeni fotoğraflar paylaştı. Oyuncu, formda haliyle adından söz ettirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 20:57 Güncelleme: 15.07.2025 - 20:57
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        Geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu açan ünlü oyuncu Mine Tugay, deniz ve güneşin tadını çıkarmaya başladı.

        Mine Tugay, iskelede bordo bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaşarak takipçileriyle buluşturdu. Fit görüntüsüyle beğeni toplayan oyuncu, tatil pozlarıyla yeniden gündeme geldi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #mine tugay
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